Продюсеры из Китая планируют снять фильм на горнолыжных курортах Кубани

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди рассказал, что для привлечения иностранных туристов на курорты планируется запустить несколько проектов.

«Ведем переговоры с представителями продюсерских компаний по поводу съемок в крае ряда художественных фильмов зарубежными кинокомпаниями. В частности, продюсеры из Китая рассматривают возможность организации съемок фильма на горнолыжных курортах Кубани. Лента будет транслироваться в США, Великобритании и непосредственно в Поднебесной. Главное здесь — сценарий и цена вопроса. Планируем провести съемки без использования бюджетных средств, с привлечением инвесторов», — рассказал Константиниди в интервью РИА «Новости».

По его словам, планируется, что в этом году Кубань примет не менее 16 млн отдыхающих, что на 200 тыс. больше, чем в прошлом сезоне.

«С начала сентября мы ожидаем увеличение туристического потока за счет развития делового и событийного направления. В этот период пройдут эстрадный музыкальный фестиваль с конкурсом молодых исполнителей «Новая волна» в Сочи, открытый фестиваль кино «Киношок» в Анапе, международный фестиваль позитивного творчества «Восхождение» в Геленджике и другие мероприятия различного уровня», — заявил он.

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