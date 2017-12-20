Проект «Бережливая поликлиника» в 2018 году запустят по всему Краснодарскому краю

Об этом 20 декабря рассказала вице-губернатор Анна Минькова во время совещания с заместителями глав муниципалитетов по соцвопросам.

«Работа всей системы здравоохранения оценивается главными для нас показателями — доступностью медицинской помощи и, как итог, снижением смертности», — подчеркнула вице-губернатор.

Анна Минькова уточнила, что сегодня в регионе показатель младенческой смертности находится на уровне европейских стран. Ранее вице-премьер Ольга Голодец отметила Кубань, вошедшую в пятерку регионов России с самыми низкими показателями младенческой смертности.

«Нам удалось добиться здесь хороших результатов и выполнить майские указы президента. Мы держим среднероссийский показатель по смертности, но еще далеки от совершенства и должны показывать лучше результаты», — добавила Анна Минькова.

Она сообщила, что в крае будет продолжено развитие проектов «Вежливая регистратура» и «Бережливая поликлиника». Речь идет не просто о ремонте и украшении витрины: в целом работа поликлиник будет концептуально меняться: уже обновили 57 регистратур в муниципалитетах.

Второй проект — «Бережливая поликлиника» — призван сделать медицину качественнее и доступнее. Пока в нем пилотно участвует восемь поликлиник, в следующем году проект планируют запустить по всему краю.

«Речь идет об изменении тактики мышления врача, это и определенное время приема пациента, электронная регистратура. Это серьезные экономические вещи, которые нужно качественно продумать, и это повлечет за собой улучшение медицинского обслуживания в целом», — добавила вице-губернатор.

Также речь шла о развитии сельской медицины. Необходимо усилить работу в подготовке кадров и создании на селе специализированных медицинских кабинетов. По словам Анны Миньковой, дополнительно из краевого бюджета в 2018 году выделят еще 1 млрд рублей на нужды отрасли.

Как уточнил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов, планируется приобрести два лучевых ускорителя для лечения онкологических больных для ККБ №1 и онкодиспансера №1 и тяжелое оборудование — МРТ, КТ, рентгеноборудование, ангиографы — для центральных районных больниц. В следующем году продолжат обновление санитарного автотранспорта, за счет средств регионального бюджета будут приобретены восемь реанимобилей. Также подали заявку на поставку автомобилей в край за счет федеральной программы.

Подводя итоги работы отрасли, Евгений Филиппов сообщил, что система здравоохранения Краснодарского края признана Росздравнадзором лидером в России.

«Нам присуждена первая премия «За качество и безопасность медицинской деятельности». В прошлом году краю присудили премию II степени, но губернатор Вениамин Кондратьев поставил задачу стать первыми. И мы все вместе эту задачу выполнили, это результат работы всех медиков края», — цитирует Евгения Филиппова пресс-служба администрации Краснодарского края.

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