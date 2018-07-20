Проект дальнего Западного обхода Краснодара согласуют с Главгосэкспертизой

Об этом сообщил председатель правления ГК «Автодор» Сергей Кельбах в ходе поездки по трассе М4 «Дон».

Дальний Западный обход Краснодара планируют начать строить в 2019 году. Создание новой магистрали позволит обойти существующую городскую агломерацию и зоны перспективной застройки, обеспечит транспортный подход к Крымскому мосту. Дальний Западный обход будет дорогой с четырьмя полосами движения. Расчетная скорость движения составит 120 км/час. На магистрали протяженностью более 50 км возведут три транспортные развязки, четыре моста, десять путепроводов.

Как сообщил глава «Автодора», сейчас проект находится на согласовании в Главгосэкспертизе. Еще один важный дорожный проект для юга страны — магистраль Краснодар — Абинск — Новороссийск, которая будет увязана с новой дорогой на Цемдолину.

Как отметил Кельбах, таким образом транзит разведут на два потока перед Краснодаром: один пойдет в сторону Новороссийска и Крыма, другой — на Джубгу и Сочи.

Ранее губернатор края Вениамин Кондратьев обозначил необходимость усилить контроль за реализацией проекта дальнего Западного обхода Краснодара, так как нужно дать людям альтернативные маршруты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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