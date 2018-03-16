Проект дорожной развязки на въезде в Новороссийск начали готовить к экспертизе

Ее начнут строить в 2018 году. Об этом стало известно 16 марта во время объезда губернатором Кубани проблемных участков федеральных автомагистралей края.

Руководитель дорожной службы объяснил Вениамину Кондратьеву, что проект сейчас готовят к экспертизе. Объездная трасса будет длиной в 12,6 км, шесть из которых — эстакада.

— Жители Новороссийска должны тоже понимать, когда так необходимая им объездная дорога реально начнет строится. Потому что сегодня Новороссийск задыхается от того транспортного потока, который идет непосредственно через город, — отметил Вениамин Кондратьев.

— Мы уже подошли к экологической экспертизе. Соответственно, при получении положительного заключения, мы готовы идти в Главгосэкспертизу. Это предпоследний шаг. Экспертиза делается три месяца.

— То есть в идеале мы к осени можем приступить к строительству. Это логично, потому что летом все равно строить никто не будет, здесь и без строительной техники хватает заторов на дороге. А вот к осени, к 1 октября, если мы выйдем к строительству объездной дороги Новороссийска, считайте, задачу мы выполним, — добавил Вениамин Кондратьев.

Также глава края осмотрел реконструкцию участка дороги в районе Нижнебаканского. Полностью закончить работы там планируют до конца лета этого года.

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