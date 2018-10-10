Проект Фонда микрофинансирования Кубани занял первое место среди регионов РФ

В Москве в рамках бизнес-форума MFO RUSSIA FORUM состоялась церемония награждения победителей второго Всероссийского конкурса социально значимых проектов, реализуемых микрофинансовыми организациями.

Победителем в главной номинации конкурса — «Лучший социально значимый проект микрофинансовой организации» стал краевой фонд микрофинансирования.

Фонд представлял новый вид займа «Специальный ЧС». Инициатором его разработки выступил вице-губернатор Василий Швец как меры поддержки пострадавших от разгула стихии на Кубани 30 июня 2018 года.

Убытки понесли предприниматели Брюховецкого, Павловского и Тимашевского районов. Возникла острая социальная напряженность, для оказания оперативной помощи был разработан займ «Специальный ЧС» со ставкой 1% годовых и сроком до 24 месяцев.

Сотрудники фонда на протяжении двух недель работали в выездных пунктах и оказывали информационно-консультационную поддержку пострадавшим бизнесменам, вели прием документов.

По словам руководителя фонда Оксаны Коваленко, особенностью займа кроме минимальной процентной ставки является возможность отсрочки по уплате основного долга до 12 месяцев.

«Значительный урон понесли фермеры. Стихия уничтожила часть урожая, без своевременной финансовой помощи им бы не удалось закупить семена, средства защиты растений для будущего урожая. Фондом было предоставлено 39 микрозаймов на сумму около 46 млн рублей», — сообщили в департаменте инвестиций и развития МСП края.

Разработка и реализация программы способствовала повышению социальной стабильности в регионе. Фонд планирует при необходимости и в дальнейшем использовать эту практику.

Всего с начала года краевым фондом микрофинансирования выдано около 609 млн рублей, что превышает показатели за весь период 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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