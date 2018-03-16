Проект фотографа интернет-портала «Кубань 24» покажут на фотофестивале во Франции

В список участников международного фотофестиваля Nuits photographiques de Pierrevert вошел Николай Хижняк с проектом «Материнский срок».

Проект был подготовлен в преддверии Международного дня матери — фотограф посетил дом ребенка на территории исправительной колонии и снял женщин-заключенных, которые отбывают наказание вместе со своими малолетними детьми.

«Одной из задач проекта было показать, как меняется сама женщина и наше отношение к ней, когда она берет на руки своего ребенка. В проекте не используются имена: важен лишь визуальный образ осужденных. Мой проект начинается с цитаты из Библии о том, как Ева впервые попробовала запретный плод, за что была изгнана из рая. По легенде, все мы — ее дети. Для моих героинь запретный плод — уголовные статьи, по которым они осуждены. Но они все равно остаются матерями», — рассказал Николай Хижняк.

По словам автора, еще одна цель проекта — показать осужденным женщинам те ценности, ради которых стоит вернуться к законопослушному образу жизни.

Международный фотофестиваль Nuits photographiques de Pierrevert проходит с 2009 года в коммуне Пьервер. В этом году фестиваль пройдет с 25 по 29 июля.

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