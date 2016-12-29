Проект генплана Краснодара отправили на доработку

После обсуждения генплана Краснодара документ решили оправить на доработку. В обсуждении приняли участие глава региона Вениамин Кондратьев, вице-губернаторы, мэр города Евгений Первышов, представители общественности.

Как сообщил Первышов, этот вариант генплана выносился на общественные слушания, в городскую администрацию поступило около 550 обращений от жителей краевой столицы по формированию документа.

«Считаю, что в нынешнем виде генплан, который внесен на рассмотрение, необходимо отправлять на доработку. Мы говорим о том, что это даст возможность привести документ к той реальности, которая существует», — подчеркнул Первышов.

Губернатор края Вениамин Кондратьев поддержал решение мэра.

«Прошли общественные слушания. Мы максимально услышали мнения тех жителей, которые неравнодушны. Мнения мы видели — не хочу скрывать, не лучшие мнения», —подчеркнул губернатор.

Мэр города добавил, что к составлению нового документа будут активно привлекаться жители Краснодара. В частности, предполагается создать общественный совет по вопросам развития города.

«Совет на 100% будет состоять из общественников. Численность еще не определена, обсуждаем этот вопрос с нашими общественными организациями», — отметил Первышов.

По мнению Кондратьева, в задачи совета также важно включить содействие в информировании всех жителей города об изменениях, которые планируются в краевой столице.

«Горожане должны понимать, куда деньги уходят, сколько уходит и на что, совет должен быть деятельным и действенным», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 15 ноября стартовали публичные слушания по проекту изменений в генеральном плане города. Общественный совет Краснодара по развитию городской среды в ноябре просил приостановить слушания по генплану.

В ноябре на интернет-портале администрации Краснодара создали специальный раздел с материалами, вынесенными на публичные слушания.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 2 декабря не поддержал проект генплана Краснодара и посоветовал уволить его авторов.

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