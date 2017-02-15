style=»width: 100%;»> Проект макаронной фабрики в Щербиновском районе покажут на инвестфоруме

На Российском инвестиционном форуме в Сочи Щербиновский район представит проект макаронной фабрики. Мощность производства составит более 1,1 тонн изделий за год. При этом сырьем для производства, по планам, станет пшеница твердых пород, которая как раз выращивается в этом муниципалитете.

Для реализации проекта необходимы инвестиции в размере более 50 миллионов рублей, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Российский инвестиционный форум состоится на кубанском курорте с 27 по 28 февраля.

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