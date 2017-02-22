Проект музыкального инструмента для российских болельщиков получил грант

Президент России Владимир Путин в феврале выделил грант на создание национального музыкального инструмента болельщика России.

Соответствующий документ 22 февраля был опубликован на официальном портале правовой информации.

Разработкой инструмента займется Руслан Нугманов из города Электростали Московской области.

«Присудить гранты президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального назначения… Нугманову Руслану Ренатовичу, художнику, мастеру по изготовлению музыкальных инструментов, на осуществление по созданию национального музыкального инструмента болельщика России», — говорится в документе.

Президентские гранты для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства получили более 100 россиян.

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