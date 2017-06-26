Проект «Поезд творческих идей» посвятят 80-летию Краснодарского края

26 июня в 16:22

В нем примут участие лучшие педагоги Кубани, ставшие победителями и призерами конкурса «Учитель года по основам православной культуры».

Работа в рамках проекта пройдет с 3 по 8 июля.

Во время «Поезда-2017» состоятся шесть зональных семинаров в городах края. Учителям основ православной культуры окажут методическую и информационную помощь. Также педагоги поделятся между собой методами преподавания духовного воспитания.

Движение «Поезда творческих идей» было организовано в июле 2007 года. Проект дважды становился победителем Международного грантового конкурса «Православная инициатива», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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