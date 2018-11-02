Проект развития Краснодарской агломерации назвали лучшим в ЮФО

Его презентовали в Ростове-на-Дону в рамках программы «Управленческое мастерство: развитие региональных команд — 2018».

В региональную команду Краснодарского края вошли руководители органов исполнительной власти и муниципальных образований края — всего 13 человек. Возглавил ее вице-губернатор Игорь Галась.

Обучение команд продолжалось в течение полугода. Его результатом стала разработка и защита региональных проектов, реализация которых должна способствовать укреплению экономик субъектов. Проект региональной команды Кубани получил диплом и приз «Лучший проект».

«Потенциал агломерации таков, что она может стать локомотивом роста экономики всего края. Мы проанализировали наиболее острые проблемы, препятствующие ускоренному развитию Краснодарской агломерации, и предложили три направления их решения», — рассказал Галась.

Это комплексное развитие транспортной инфраструктуры, включающее строительство мостов, определение эффективной экономической специализации территорий и модели управления. В частности, планируется создание промышленных парков на площади более 1 тыс. га, комплексное развитие получит аэропорт Пашковский, а также недалеко от Краснодара к 2023 году появится новый медицинский кластер.

Галась отметил, что на первоочередные мероприятия потребуется около 270 млрд рублей, из которых только 31% — бюджетное финансирование, остальные — средства частных инвесторов. При этом ряд крупных компаний уже заявил о своей готовности инвестировать в регион, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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