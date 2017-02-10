Проект строительства Западного обхода Краснодара передали ГК «Автодор»

Государственная компания «Автодор» займется проектом строительства Дальнего западного обхода Краснодара.
Об этом рассказал вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко.
«По информации министерства транспорта РФ, строительство автомобильной дороги будет осуществляться госкомпанией «Автодор»», — добавил он.
Сейчас готовится финансово-экономическое обоснование проекта.
«»Автодор» не выступает инвестором проектов, задача компании — привлечение внебюджетных инвестиций для реализации масштабных долгосрочных общественно-значимых инфраструктурных проектов, развитие сети скоростных платных магистральных автомобильных дорог, развитие объектов дорожного сервиса. Для реализации всех крупных проектов государственная компания применяет механизмы государственно-частного партнерства», — сообщили в госкомпании.
Сроки начала строительства пока неизвестны, сообщает РБК.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Дальний западный обход Краснодара станет первым этапом создания скоростного маршрута через Кубань к Керченскому мосту. Краснодарский край на Российском инвестиционном форуме в феврале представит проект строительства платной трассы, ведущей к мосту через Керченский пролив.
Проект оценивают в 26 млрд рублей.