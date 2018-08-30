Проект «Золотое кольцо Боспорского царства» представят в Москве

Туристическая выставка пройдет с 11 по 13 сентября. На ней расскажут о маршруте, который будет пролегать по античным местам Кубани, Крыма и Ростовской области.

Об этом 30 августа во время пресс-конференции сообщил министр курортов Краснодарского края Христофор Константиниди. Он отметил, что сейчас проект в стадии активной разработки. Путешественники уже могут посмотреть 25 объектов с богатой историей. Они расположены в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Тамани, Керчи, Феодосии, Евпатории, Севастополе, Балаклаве и Азове. Создатели маршрута собирают и систематизируют информацию о транспорте, гостиницах, кафе и столовых, которые находятся вблизи древних городищ. Чтобы создать удобную интерактивную карту для гостей. Причем путь можно будет выбрать любой.

«Это будет и морской путь — лайнер «Князь Владимир» — и железнодорожный транспорт, и автомобильный. Вы сможете путешествовать на своем автомобиле или взять его в аренду, либо совершить поездку на автобусе. Кроме того, мы добавляем сюда авиасообщение», — сказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

В «Золотое кольцо Боспорского царства» войдут как минимум 17 некогда существовавших городов. Путешественник сам сможет выбрать протяженность и время маршрута: от одного дня до двух недель. По прогнозам экспертов, когда проект заработает в полную силу, турпоток на юг России вырастет минимум на 10%. Причем среди гостей ожидают немало иностранцев.

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