Проекты Абрау-Дюрсо представили на выставке «Кубань современная»

Самые яркие достижения, успехи и победы — все, чем гордится край, собрали на одной площадке. Выставка под названием «Кубань современная» открылась в краснодарском музее-заповеднике им. Фелицына.

Экспозицию посвятили 80-летию региона. Знаковые и памятные предметы 50 почетных граждан и заслуженных работников региона собирали несколько месяцев. Фотографии, награды, личные вещи известных кубанцев стали экспонатами.

«Мы представили здесь и награды, которые Краснодарский край получил на международных и всероссийских выставках, посвященных туризму. Сегодня мы уверенно можем говорить, что мы и курорт номер один, и здравница номер один в России», — сказал министр курортов Краснодарского края Христофор Константиниди.

Экспонаты выставки отражают достижения края во всех отраслях. В блоке «Туризм Краснодарского края» представлено новороссийское село Абрау-Дюрсо. Экспозиция рассказывает о некоторых действующих проектах Центра винного туризма, который каждый год радует гостей новинками. Так, в 2017-м появилось более десяти туристических маршрутов. Один из них, набирающий все большую популярность, — «Голос города в Абрау-Дюрсо».

«Это спектакль-прогулка по окрестностям Абрау-Дюрсо. Полуторачасовое действо. Очень интересное, многие приезжают в Абрау-Дюрсо специально для того, чтобы попасть на экскурсию «Голос города»», — рассказала экскурсовод высшей категории ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо» Елена Петрова.

Помимо традиционных экскурсий по винному дому есть множество других проектов. В центре действует интерактивная выставка аудиовизуального искусства. Для любителей гастрономического туризма проводятся кулинарные мастер-классы от известных шеф-поваров. Есть много предложений и для поклонников активного отдыха. Например, конный или парусный клуб, где инструкторы-профессионалы обучают взрослых и детей управлять яхтами на озере.

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