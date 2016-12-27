Проекты реконструкции парков Краснодара будут выносить на голосование

Мэр Краснодара Евгений Первышов в декабря сообщил, что проекты благоустройства зеленых зон будут принимать с учетом мнения горожан

Такое заявление он сделал в поселке Лазурном во время презентации проектов по реконструкции местного сквера. На конкурс представили 15 проектов, разработанных студентами профильных вузов и факультетов высших учебных заведений города. По каждому предложению авторы провели презентацию.

Пришедшим на мероприятие на входе раздали специальные жетоны для голосования за наиболее понравившийся проект. Жетоны можно было опустить в специальные ниши, расположенные около каждого стенда.

По словам организаторов конкурса, параллельно с народным голосованием проекты оценит конкурсная комиссия, в результате будет принято совместное решение, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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