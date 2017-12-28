Проекты ученых Кубани вошли в число победителей президентской программы

Итоги конкурса подвел Российский научный фонд.

Проекты оценивали 2,5 тыс. российских и зарубежных экспертов.

По результатам конкурса инициативных проектов молодых ученых в 2017 году поддержку получили 504 кандидата наук. Среди них — молодые ученые из Кубанского государственного университета Екатерина Невакшенова, Виталий Щербинин, Антон Козмай и Сергей Токмаков из Северо-Кавказского федерального центра садоводства, виноградарства, виноделия. Размер поддержки для победителей — 1,5 млн рублей ежегодно. Грант рассчитан на два года.

В конкурсе на проведение фундаментальных и поисковых научных исследований отдельными группами победили представители КубГУ Наталия Письменская и Евгений Глушков. Размер поддержки для каждой научной группы составил около 5 млн рублей ежегодно. Грант рассчитан на три года.

В этом году в конкурсах программы приняли участие более 5 тыс. проектов из 72 регионов России, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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