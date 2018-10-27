Проезд транспорта в Туапсинском районе обеспечили по всем направлениям

Проезд 27 октября открыт как для легкового, так и для грузового транспорта. Дорожные работы шли круглосуточно.

В результате сильных осадков в районе были повреждены и разрушены автомобильные дороги и дорожные сооружения — мосты и водопропускные трубы. По поручению губернатора для устранения последствий стихии в Туапсе организовали оперативный штаб. Работы по расчистке и восстановлению дорог вели круглосуточно.

В ночь на 27 октября ликвидировали последствия оползня на участке поселок Октябрьский — село Гунайка Четвертая. Были задействованы три подрядные организации, на всем протяжении обеспечили проезд транспорта.

Открыли дорогу от села Георгиевского до аула Большое Псеушхо, где были разрушения покрытия проезжей части.

Движение восстановили также до села Анастасиевки. Угроза разрушения первой береговой опоры устранена. Произвели отсыпку моста с насыпью.

На автомобильной дороге село Шаумян — хутор Терзиян ремонтируют разрушенный верхний слой асфальтобетонного покрытия, очищают его от карча и наносов. Последствия стихии также устраняют на участке село Шаумян — село Садовое. Привлекли восемь единиц техники. Работы не мешают проезду машин, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Из-за подтопления ж/д путей задержаны поезда.

В ночь с 25 на 26 октября из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу А-147 в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение транспорта. Паводком размыло насыпь возле опоры моста, произошел обвал земляного полотна. Было разрушего около 200 кв. м автодороги.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю на утро 26 октября, всего на Кубани подтоплено 29 населенных пунктов, 2 тыс. 365 домов с населением 5 тыс. 379 человек. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Путин обсудил ликвидацию последствий наводнения в районах Кубани. Аварийно-спасательный этап на подтопленных территориях завершили 25 октября. Кондратьев предложил принять закон об обязательном страховании домов в зонах с риском подтоплений.

На Кубани из-за последствий непогоды отменили 84 поезда. Из Туапсе в Горячий Ключ перевезли 1 тыс. 130 пассажиров задержанных поездов. В гостиницах Краснодара ночью 26 октября разместили более 800 пассажиров задержанных поездов. Днем 26 октября восстановили движение поездов на перегоне Шепси — Водопадный. На участке железной дороги Адлер — Туапсе открыли движение пригородных поездов. Мост в Туапсинском районе через реку Цыпку восстановили.

Ночью 27 октября мост через реку Макопсе восстановили, транспортное сообщение по федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи открыто. Железнодорожное сообщение с Сочи возобновили по временной схеме.

О том, куда обращаться жителям пострадавших районов, читайте здесь.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

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