Профессии сферы образования вошли в число самых востребованных в России

О профессиях с самым большим количеством вакансий в 2018 году рассказали специалисты Министерства труда.

Они провели мониторинг профессионально-квалификационной сферы и выяснили, что в 2018 году чаще всего искали бухгалтеров — было размещено 130 тыс. 802 вакансии.

Вторыми по востребованности стали работники образования. Для учителей разместили 100 тыс. 834 объявления. Это примерно на 14 тыс. меньше, чем в 2017 году. Сократилось и число объявлений по поиску педагогов дошкольного образования — 96 тыс. 171, в 2017 году было 135 тыс. 822 вакансии.

Профессор кафедры труда и социальной политики института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков отметил, что рост числа вакансий для бухгалтеров — позитивная тенденция, потому что это говорит о развитии бизнеса.

Прямо противоположная ситуация с педагогами: труд преподавателя остается недооцененным и низкооплачиваемым, поэтому в сфере образования дефицит работников, сообщает телеканал «360».