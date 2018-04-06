Профессор икебаны Ямада Мидори стала покровительницей сада сакуры в Сочи

Роща из 18 деревьев сакуры, высаженная 6 апреля, получила название «Сад Мидори».

«Крестной» сада, высаженного в знак дружбы между народами России и Японии, стала профессор икебаны школы «Икэнобо» высшего уровня, мастер чайной церемонии Омотэ Сэнкэ, кавалер правительственного ордена Восходящего солнца пятой степени госпожа Ямада Мидори.

«Я живу в России, преподаю искусство икебаны, японской живописи, чайной церемонии уже почти 30 лет. Уверена, что деревья здесь приживутся, станут украшением этого района, а для гостей из Японии — поводом посетить курорт», — сказала она.

Высаживать деревья в «Саду Мидори» планируют каждую весну. Кроме того, организаторы церемонии планируют учредить весенний фестиваль искусств, который будет проходить в период цветения сакуры, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в управлении по связям с общественностью курорта «Имеретинский».

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