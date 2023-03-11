Профессор: Российские АПЛ представляют серьезную угрозу для США

Новейшие атомные подводные лодки России представляют серьезную угрозу для США. Об этом в интервью Newsweek заявил профессор Военно-морского колледжа США Майкл Петерсен, передает РИА Новости. Но с точки зрения подземной войны Россия — важная проблема, стоящая перед США», — сказал он.

По словам профессора, стали появляться и новейшие российские подводные лодки, в том числе «Северодвинск». у берегов США и стран Европы, и это вызывает опасения.

К-560 “Северодвинск” – российская многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения. Входит в состав 11-й дивизии подводных лодок.

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