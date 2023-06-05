Прогноз США: Украина вернет стратегически важную территорию

США Джейк Салливан, советник президента по национальной безопасности, высоко оценил перспективы будущей контратаки Украины. Об этом Салливан заявил в интервью CNN в воскресенье.

По словам советника Байдена, боевые действия украинских сил приведут к возвращению «стратегически важного района».

«Очевидно сколько (территория – ред.), где – будет зависеть от развития событий, когда украинцы начнут это контрнаступление. Но мы верим, что украинцы добьются успеха в этом контрнаступлении», — добавил он.

Отвечая на вопрос, ускорит ли контрнаступление мирный процесс, Салливан сказал, что события на поле боя в Украине повлияют на любое будущее конфликт между Украиной и Россией, заявил, что это «значительно повлияет» на ход переговоров. “Президент Зеленский сам говорил, что эта война в конечном счете закончится дипломатическим путем”, – сказал советник президента США, отметив, что военная помощь Вашингтона не зависит от успеха ВСУ. «Мы намерены поддерживать Украину в достижении как можно большего успеха на поле боя, чтобы иметь максимально выгодную позицию за столом переговоров», — добавил он.