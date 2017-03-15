Программа «Горячая линия» телеканала «Кубань 24» стала призером конкурса фонда ОНФ

Программа «Горячая линия» телеканала «Кубань 24» 15 марта стала призером III Всероссийского конкурса журналистских работ фонда ОНФ «Правда и справедливость».

Об этом объявили его организаторы. Автор проекта «Горячая линия» Анастасия Боровикова отправила на конкурс сразу три программы в разные номинации.

«Этот конкурс, скорее всего, для таких программ, как моя. Потому что в итоге мы в программе добиваемся правды и справедливости. Мы все работали не зря. И спасибо за помощь и поддержку всем коллегам», — сказала специальный корреспондент Анастасия Боровикова.

В своих программах Анастасия Боровикова ищет пути решения проблем людей, будь то неработающий лифт или забитые ливневки. В каждой ситуации приходится преодолевать множество препятствий. Но благодаря вмешательству программы «Горячая линия» жизнь людей меняется к лучшему, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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