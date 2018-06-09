Программа «Кубань 24» заняла первое место на фестивале детского телевидения

Юные журналисты программы «Все по-взрослому» взяли приз в номинации «Мир добрых новостей».

Фестиваль «Включайся» проходил в Уфе. Больше 200 молодых журналистов из 27 городов стали его участниками. Жюри оценивало почти 300 работ по семи номинациям.

На фестивале участники не только работали над своими проектами, но и учились у профессионалов: известных режиссеров, журналистов и педагогов. По словам организаторов, такой детский телевизионный фестиваль — это отличная школа для юных журналистов, которая поможет им достичь профессиональных высот.

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