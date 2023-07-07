Программы реновации принимаются только и только с одобрения наших людей

<img src="/wp-content/uploads/2023/07/b54416fdfa2c228a885fde7b4376c598.jpg" title="Программы реновации принимаются только и только с согласия наших людей" alt="Программы реновации принимаются только и только с согласия нашего народа». построен 50 лет назад. Поэтому до конца года текущее состояние этих домов, в том числе сейсмостойкость, будет полностью изучено.

В целом, после согласования с жильцами, с их согласия, массивы, сданные срок их службы будет продлен, мы проведем над этим работу.

Конечно, это серьезный вопрос. Поэтому для реновации должна быть прочная правовая база.

Для этого программы реновации принимаются только и только с одобрения нашего народа и мнения широкой общественности”, – сказал кандидат.