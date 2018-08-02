Производительность труда на Кубани каждый год будет расти на 5%

Такие прогнозы озвучили 2 августа на пленарной дискуссии в Сочи.

На курорте представители власти со всей страны обсудили реализацию национальных проектов в регионах. По словам экспертов, устойчивый рост возможен благодаря внедрению проектного управления, когда ставятся конкретные цели и задачи, а уже под них подбирается команда специалистов. Они при этом могут представлять разные министерства, ведомства или отделы.

«Задачи и результаты, которые от нас хотят в правительстве, они масштабные и амбициозные. Эта система организации работы, которая позволит повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления. Это прозрачная система, которая покажет, с кого спросить за недостижение результатов, и кто за это будет отвечать», — отметила заместитель руководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Светлана Герих.

О необходимости введения такого типа управления говорил президент страны Владимир Путин в майском обращении к Федеральному Собранию. В следующие пять-шесть лет на проектную работу перейдут органы власти всех регионов. На Кубани новые методы опробовали еще в конце прошлого года. Сформирована четкая структура, каждое направление развития курируют вице-губернаторы.

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