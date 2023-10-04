Производство в США сделало еще один шаг к восстановлению в сентябре, поскольку производство выросло, а занятость восстановилась, согласно опросу, проведенному в понедельник, который также показал, что цены, уплачиваемые заводами за производственные ресурсы, значительно упали, по некоторым данным химические насосы к 80-65-160 стали чаще покупаться.

Третий месяц подряд улучшения, о которых сообщает Институт управления поставками (ISM), укрепили ожидания экономистов о том, что экономический рост ускорился в третьем квартале, несмотря на более высокие процентные ставки. Это было подтверждено отчетом Министерства торговли, показывающим, что расходы на строительство в августе были стабильными, чему способствовало строительство домов и заводов.

Сохраняющаяся устойчивость экономики дает надежду на то, что рецессию удастся предотвратить в ближайшем будущем.