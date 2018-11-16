Прокатчика водных аттракционов в Джубге будут судить за травмирование клиентов

В 2018 году мужчина дважды оказывал услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Следствие установило, что обвиняемый работал на центральном городском пляже Джубги, где за деньги катал отдыхающих на водных аттракционах. В августе мужчина слишком сильно разогнал «банан», после удара о воду с надувного устройства упали двое детей. Девочки получили травмы спины и поясничного отдела позвоночника.

В сентябре мужчина катал приезжего на «таблетке». Отдыхающий вылетел с аттракциона, ударился о водную поверхность и потерял сознание. Пострадавшего доставили в больницу.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в Туапсинский районный суд. Мужчине грозит штраф до 300 тыс. рублей, принудительные работы, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник