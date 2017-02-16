Прокуратура интересовалась сгоревшей в Краснодаре многоэтажкой до трагедии

Краснодарская прокуратура интересовалась домом на улице Прокофьева задолго до пожара. Трагедии можно было бы избежать, если бы застройщик вовремя выполнил предписания суда.

Три года назад в прокуратуру обратились жильцы многоэтажки. Они жаловались на отсутствие горячей воды и отопления.

Как правило, в незаконно возведенных домах застройщик не заботится об инфраструктуре и коммуникациях. В доме на Прокофьева сотрудники прокуратуры выявили большое количество нарушений. Особо отметили несоблюдение правил противопожарной безопасности, в том числе отсутствие огнезащитной обработки мансарды, ставшей причиной пожара во всем доме.

«Выявлены следующие нарушения требований законодательства о пожарной безопасности: не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (котельной) обозначений категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, класса зоны; не обеспечена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения, мансардного этажа; помещение котельной не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией», — сообщается в документах Прикубанского районного суда.

Прикубанский суд иск прокуратуры удовлетворил. Однако частный застройщик Михаил Овчинников нарушения не исправил. Земля под сгоревшей многоэтажкой была предназначена для индивидуального строительства, при этом суд самострой узаконил.

Застройщик в 2011 году обратился с иском к мэрии Краснодара. Он потребовал признать право собственности на дом. При этом квартиры уже были распроданы по предварительным договорам. Овчинников также предоставил документы, составленные фирмой «Юг-дом», утверждающие, что здание построено по всем правилам. Представители администрации Краснодара на заседание не пришли. С учетом всех обстоятельств суд встал на сторону застройщика.

«В материалах дела присутствует техническое заключение, представленное сторонами. Данный многоквартирный жилой дом соответствует нормам, СНИПам, пожарной безопасности. Таким образом, по делу было вынесено решение. В последующем администрация, будучи уведомлена о судебном заседании, не обратилась с жалобой на решение суда», — прокомментировала федеральный судья Прикубанского районного суда Краснодара Наталья Бодрова.

Квартиры в сгоревшем доме до сих пор продают. Объявление с их подробным описанием можно найти на одном из популярных сайтов по продаже недвижимости.

Пожар на Прокофьева — не единственная трагедия в Музыкальном микрорайоне. По похожему сценарию развивались события практически на соседних улицах четыре года назад. Сначала огонь поглотил шестиэтажное здание на Тверской, 15. Там никто не погиб по счастливой случайности. На помощь бросились рабочие с соседней стройки. Они подогнали строительный кран и эвакуировали людей.

«Если бы не таджики, тут бы все это горело. Они, как туча, прилетели, друг на друга становились, залезали наверх, вытаскивали людей», — рассказала очевидец Нина Горбикова.

Через пару месяцев сгорел дом на улице Концевича. Оба здания были самостроями. Как показала проверка, при возведении многоэтажек не соблюдались требования безопасности. Оба жилых дома узаконили через суд. Этот район страдает не только от огня, но и от постоянных подтоплений, практически после каждого дождя. Спонтанная и незаконная застройка не предполагает качественных ливневок и наличия централизованной канализации, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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