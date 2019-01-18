Нарушение выявили во время проверки соблюдения бюджетного законодательства.

Служба хозяйственного обеспечения администрации Калининского района разместила на площадке для проведения электронных аукционов документы о поставке автомобиля Toyota Camry, стоимость контракта составила больше 1,7 млн рублей.

Описание объекта закупки «под конкретный товар» нарушало требования федерального закона, что могло привести к ограничению конкуренции.

Кроме того, автомобиль оснащен запуском двигателя с кнопки, датчиком дождя, двухзонным климат-контролем, камерой заднего вида, цветным дисплеем и другими дополнительными опциями, не влияющими на его ходовые характеристики.

Районная прокуратура вынесла предупреждение. Нецелевое расходование бюджетных средств предотвратили, закупку отменили, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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