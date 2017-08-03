Прокуратура Краснодарского края подвела итоги работы за первое полугодие

Помимо защиты прав предпринимателей, в краевой столице также обсудили вопросы охраны окружающей среды.

В Год экологии, который объявлен в стране, этой теме уделяют особое внимание. За полгода удалось закрыть десятки стихийных свалок. Кроме того, прокуроры эффективно пресекали нарушения в сферах ЖКХ, долевого строительства, тарифного регулирования. Однако остались проблемы, которые еще требуют решения.

«Серьезной проблемой остается рост статистической задолженности по заработной плате — порядка 37 млн рублей. Прокурорами еще не придается должного значения эффективной составляющей надзора, позволяющей на ранней стадии выявлять организации с нестабильным финансовым положением и принимать меры к недопущению банкротства», — пояснил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

За полгода по инициативе прокуроров к ответственности привлекли почти 10 тыс. виновных. В суды направлены иски на общую сумму 1 млрд рублей.

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