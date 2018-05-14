Прокуратура Кубани направила более 100 исков о нарушении техники безопасности в ТРЦ

Больше 50 торговых центров, кинотеатров и концертных площадок края могут закрыть из-за нарушений техники пожарной безопасности.

Результаты массовых проверок объявили 14 мая в прокуратуре края. Ведомство направило в суд больше 100 исков, в том числе и на приостановление деятельности развлекательных центров и других объектов. У владельцев еще есть время исправить все нарушения, но только пока иски находятся на рассмотрении.

«Больше всего нарушений выявлено в Краснодаре, Геленджике, Анапе, Новороссийске и Сочи. В настоящий момент все центры принимают меры для устранения нарушений, по результатам проверки будет проведена повторная проверка устранения выявленных нарушений», — сообщил старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.

Если предписания проверяющих не будут исполнены в срок, например, в Краснодаре могут закрыться торговый центр «Самсон», кинотеатр «Болгария» и концертный зал «Арена-холл». Возможно, прекратят работать и некоторые объекты в Сочи, Анапе, Новороссийске, Геленджике, Туапсинском и Мостовском районах.

«Нарушения все разносторонние. Это и недостаточность первичных средств пожаротушения, и неисправность противопожарного водоснабжения, и неисправность пожарной автоматики, управления эвакуации и так далее. Все нарушения можно устранить», — сказал начальник ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Александр Тарарыкин.

Если торговым центрам грозит закрытие, то должностным лицам — административная ответственность. Решения о штрафах должен принять суд.

Всего в крае сотрудники прокуратуры и МЧС проверили больше 700 торговых центров, кинотеатров и концертных площадок. По данным краевых спасателей, они зафиксировали около 6 тыс. нарушений.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после пожара, который произошел 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, проверкам МЧС и прокуратуры подверглись более 10 тыс. ТРЦ в стране.

Возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошло днем 25 марта. При пожаре погибли 60 человек. Среди пострадавших и погибших — дети.

Губернатор Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове. Кондратьев поручил проверить нормы безопасности во всех торговых центрах Кубани. Учения по пожарной безопасности прошли в ТЦ Анапы, Сочи и Новороссийска.

В МЧС придумали новые правила проверок торговых центров. Все здания будут проверять целиком, а число профилактических рейдов и тренировок увеличат в несколько раз.

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