Прокуратура: на Кубани за четыре месяца погибли 167 дельфинов

Ученые пока не пришли к единому мнению о причинах гибели животных.

Об этом сообщил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский на форуме краевой прокуратуры, посвященном вопросам экологической безопасности Кубани.

«Случаи массовой гибели дельфинов фиксируются с марта. Наибольшее количество выброшенных на берег животных обнаружено в мае — 84 случая, в июне — 16 случаев. Научные организации пришли к выводу, что на 99% местом гибели млекопитающих не являются прибрежные территории Краснодарского края. Их просто выбросило на берег морем», — заявил Табельский во вторник на форуме краевой прокуратуры, посвященном вопросам экологической безопасности Кубани.

Исследование массовой гибели дельфинов проводили две научные организации в Крыму, а также московский институт экологии имени Северцева.

«Часть животных погибли от запутывания в рыболовных сетях, часть — от истощения, от вирусных инфекций, а также от поражения различными паразитами. Прямой причинно-следственной связи гибели дельфинов специалисты выявить не смогли», — цитирует прокурора «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в мае жители Новороссийска нашли дельфинов, предположительно, с простреленными головами. Позже в природоохранной прокуратуре заявили, что информация о найденных с простреленными головами дельфинах не соответствует действительности, так как специалисты не обнаружили на телах животных ранений, нанесенных каким-либо видом оружия. При этом в ведомстве сообщили о 68 фактах гибели дельфинов в апреле 2017 года. Очередного мертвого дельфина, покрытого нефтью, нашли в Новороссийске в мае.

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