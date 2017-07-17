Прокуратура: на российских туристов в Абхазии напали два брата

Это 29-летний Адгур и 30-летний Даур Джинджолия, жители села Абгархук Гудаутского района.

Об этом 17 июля заявили в прокуратуре Республики Абхазия. В ведомстве отметили, что один из задержанных активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания.

«Установлено местонахождение и изъяты автоматическое оружие и другие вещественные доказательства, имеющие значение по делу. Проводятся следственно-оперативные мероприятия», — цитирует сообщение прокуратуры республики «Интерфакс».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Абхазии 11 июля убили туриста из России. Нападение произошло на берегу моря. Нападавшие также похитили двух женщин, которых впоследствии освободили правоохранители. Прокуратура Гудаутского района Абхазии возбудила уголовное дело. МВД Абхазии объявило вознаграждение в 1 млн рублей за достоверную информацию о месте нахождения преступников. СК России возбудил уголовное дело.

В прокуратуре Абхазии 13 июля сообщили о задержании подозреваемых, но не уточнили их количество. Позднее стало известно о задержании второго подозреваемого.

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