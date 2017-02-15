Прокуратура начала проверку по факту пожара в многоэтажке Краснодара

Прокуратура 15 февраля организовала проверку по факту возгорания жилого дома на улице Прокофьева. В ведомстве заявили, что здание является самостроем.

Установлено, что возгорание произошло в 17:30 на шестом этаже жилого дома, являющегося самовольной постройкой, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Во время проверки дадут оценку соблюдения градостроительного законодательства, а также законодательства о пожарной безопасности в деятельности застройщика, органов местного самоуправления и контролирующих ведомств.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. На месте работают 123 человека и 44 единицы техники.

По предварительным данным, пламя охватило площадь более 1,5 тыс. кв. м. Из дома эвакуировали около 200 человек. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

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