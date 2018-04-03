Прокуратура начала проверку по факту пожара в жилом доме в Сочи

Прокуратура города-курорта 3 апреля организовала проверку исполнения противопожарного и градостроительного законодательства при эксплуатации пятиэтажного жилого многоквартирного дома на улице Пятигорской.

«Во время проверки будет дана оценка уполномоченным органам местного самоуправления, контроля и надзора при строительстве и эксплуатации многоквартирного дома, своевременной профилактике бытовых пожаров», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокураты Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о пожаре в доме на улице Пятигорской поступило 2 апреля в 17:43, в 19:38 ликвидировали открытое горение. К тушению привлекли более 76 человек и 39 единиц техники от МЧС. Общая численность привлеченных к ликвидации — 137 человека и 38 единиц техники. Погибших и пострадавших нет, из горящего здания эвакуировали 50 жильцов. Площадь пожара составила 500 кв. м.

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. По предварительным данным, загоревшийся дом является самостроем.

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