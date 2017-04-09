Прокуратура начала проверку после танца школьников у памятника в Горячем Ключе

Прокуратура Краснодарского края в апреле организовала проверку по факту размещения в Интернете видео, на котором двое школьников из Горячего Ключа танцуют на фоне памятника героям Великой Отечественной войны.

Во время проверки выяснят причины противоправного поведения несовершеннолетних, дадут оценку действиям органов власти по соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, об образовании. Также проверят полноту принимаемых мер со стороны территориального отдела полиции по обеспечению общественного порядка, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевой прокуратуры.

В отношении родителей несовершеннолетних составлены протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Также в ходе доследственной проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям подростков.

Результаты проверки прокуратура края взяла под контроль.

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