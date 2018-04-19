Прокуратура нашла нарушения в перевозках детей после ДТП с автобусом в Сочи

19 апреля в 12:40

После проверки к ответственности привлекли чиновников и перевозчика.

Прокуратура провела проверку по факту аварии, произошедшей 14 апреля с участием автобуса, перевозившего учеников школы № 100 Адлерского района. Установили, что сотрудники школы организовали поездку в цирк на автобусе индивидуального предпринимателя. При этом не был заключен договор фрахтования, ГИБДД о поездке не уведомили, водителя и техническое состояние автобуса перед экскурсией не проверили.

На пути следования Джубга — Сочи автобус попал в аварию. Никто из детей и сопровождающих не пострадал, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По результатам проверки прокуратура Адлерского района внесла заместителю главы Сочи представление об устранении выявленных нарушений, по результатам рассмотрения которого виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. За нарушение правил перевозки детей в отношении водителя и индивидуального предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария с автобусом, в котором находились дети, произошла в Адлере 14 апреля в 15:30. Водитель при перестроении допустил столкновение с автомобилем Hyundai. После этого автобус съехал с дороги в ливневую канаву. В Интернете появилось видео с места ДТП.

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