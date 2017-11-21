Прокуратура обнаружила хозяев львенка, которого выгуливали по Сочи

Проводится проверка законности приобретения животного и состояние его здоровья.

«Сами хозяева — две женщины — сказали, что они не использовали его для фотографирования, просто выгуливают, если люди подходят с просьбой сделать фото, разрешают. Они не скрываются, документы на животное вроде у них есть. Сейчас с привлечением специалистов управления ветеринарии проверим состояние здоровья львенка, совместно с Росприроднадзором будем проверять законность его приобретения», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в сеть попала видеозапись с животным. На кадрах видно, как львенок лежит на траве у забора на набережной в Сочи. Очевидцы просят хозяина львенка предоставить документы на питомца и обвиняют его в том, что животному вкололи успокоительные. Из-за этого между собеседниками возникает словесный конфликт.

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