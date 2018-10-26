Прокуратура открыла горячую линию для пассажиров поездов, задержанных на Кубани из-за стихии

В связи с задержкой пассажирских поездов из-за наводнения в Краснодарском крае в Южной транспортной прокуратуре организовали круглосуточное дежурство.

По поводу защиты своих прав пассажиры могут обращаться по телефону: 8 (961) 535-72-36. Работники прокуратуры ведут прием в помещении дежурного по вокзалу Краснодар-1, которое находится в южном крыле на первом этаже.

В Туапсе открыта приемная Южной транспортной прокуратуры по адресу: площадь Октябрьской революции, 1. Телефоны горячей линии в Туапсинском районе: 8 (86167) 2-40-23, 8 (918) 328-99-37.

По задержкам поездов в районе Сочи пассажиры могут обратиться по адресу: Сочи, Адлерский район, улица Привокзальная, 8 или по телефонам: 8 (8622) 25-90-76, 8 (928) 850-89-89.

Личный прием граждан организован и в Ростове-на-Дону — для транзитных пассажиров, ехавших на Кубань или купивших билет на поезд, отправляющийся из Краснодарского края. Работники транспортной прокуратуры работают по адресу: Привокзальная площадь, 1/2 или по телефонам 8 (863) 238-29-76, 8 (988) 950-92-88.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильные ливни прошли 24-25 октября в Туапсинском, Апшеронском районах и в Сочи. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю на утро 26 октября, всего на Кубани подтоплено 29 населенных пунктов, 2 тыс. 365 домов с населением 5 тыс. 379 человек.

В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Путин обсудил ликвидацию последствий наводнения в районах Кубани. Аварийно-спасательный этап на подтопленных территориях завершили 25 октября.

На Кубани из-за последствий непогоды отменили 84 поезда. Пассажиры поездов 26 октября пожаловались на невозможность сдачи билетов на вокзале Краснодар-1. Им предложили обращаться по круглосуточному телефону горячей линии РЖД — 8 (800) 775-00-00.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

О том, куда обращаться жителям пострадавших районов, читайте здесь.

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