Прокуратура проконтролирует расследование смертельного ДТП в Горячем Ключе

26 сентября в 11:41

В ночной аварии 26 сентября погибли шесть человек, пострадали 18.

Оперативные сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства. Устанавливается подозреваемый, а также полные сведения о потерпевших, назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Расследование уголовного дела прокуратура взяла на особый контроль.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 26 сентября в районе Горячего Ключа экскурсионный автобус с паломниками, ехавший из Абхазии в Нижний Новгород, врезался в стоящий на трассе грузовик. Шестеро погибли. В больницах края находятся 18 человек. На месте работали 27 бригад скорой помощи, в том числе две из Адыгеи.

По предварительной версии, водитель автобуса мог уснуть за рулем, из-за чего и произошло ДТП. Возбуждено уголовное дело.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. МЧС открыло горячую линию — 8 (861) 268-64-40.

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