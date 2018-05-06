Прокуратура проведет проверку после возгорания на лайнере «Князь Владимир» в Сочи

Возгорание произошло в ночь на 6 мая.

По данному факту Южное УГМРН Ространснадзора (Южное управление государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта) и Доно-Кубанский филиал Российского речного регистра проводят расследование. Сочинской транспортной прокуратурой организована проверка, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, возгорание произошло в машинном отделении судна, передает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в моторном отсеке теплохода «Князь Владимир» в ночь на 6 мая произошло возгорание. Членам экипажа удалось ликвидировать его своими силами. Пострадавших нет. Пассажиров на теплоходе в момент инцидента не было.

В связи с этим первый в 2018 году рейс лайнера отменили.

«Князь Владимир» должен был выйти на линию Сочи — Крым 29 апреля. Однако из-за технических неполадок первый рейс лайнера из Сочи перенесли на 6 мая.

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