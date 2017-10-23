Прокуратура проверит обстоятельства пропажи школьника в Горячем Ключе

Подросток потерялся в лесу 22 октября во время соревнований.

По факту пропажи 12-летнего мальчика организована проверка исполнения законодательства, регламентирующего безопасность спортивных мероприятий. В ходе проверки будет дана оценка полноты принятых организаторами мер, направленных на подготовку детей к самостоятельному ориентированию в незнакомой местности, привлечению необходимого количества инструкторов, выбору безопасных маршрутов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в прокуратуре Краснодарского края.

Предварительно установлено, что соревнования по спортивному ориентированию организовало министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Руководил спортивным мероприятием Центр туризма и экскурсий. В соревнованиях принимал участие 351 несовершеннолетний из 18 муниципалитетов края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Горячем Ключе в лесу у станицы Саратовской 22 октября во время соревнований по спортивному ориентированию пропал 12-летний Алексей Шмаков. Мальчик прошел на маршруте первые четыре точки, однако на пятую уже не вышел. К поисками привлечены сотрудники МЧС, полицейские, казаки и волонтеры. СК начал доследственную проверку. К поискам мальчика привлекли беспилотник, оборудованный дневной и тепловизионной камерой. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил привлечь максимум сил к поиску мальчика.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам: 8 (86159) 3-52-91, 3-61-50, 8-918-630-09-39.

Вернуться на ленту

Источник