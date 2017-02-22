Прокуратура: упавшая в Краснодаре с многоэтажки студентка проходила практику

В Краснодаре 22 февраля прокуратура начала проверку в связи с гибелью несовершеннолетней девушки, упавшей с многоэтажки на проезде Репина.

Во время проверки прокуратура установила, что несчастный случай произошел в ночь на 22 февраля. Личность погибшей установили. Это 17-летняя жительница Тимашевского района. Она обучалась в учреждении среднего профессионального образования и приехала в Краснодар на производственную практику, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Во время проверки прокуратура даст оценку деятельности образовательной организации и иных органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проведению воспитательной работы в целях формирования законопослушного поведения.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 22 февраля возле многоэтажки обнаружили тело неизвестной.

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