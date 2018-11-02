Прокуратура Успенского района потребовала ужесточить меру пресечения директору цирка

Об этом «Кубань 24» сообщил источник в надзорном ведомстве.

Представители гособвинения пояснили, что 51-летний Андрей Манучарян заслуживает заключения под стражу на период следствия, а не двух месяцев домашнего ареста, как было решено ранее. В ближайшее время апелляцию рассмотрит Краснодарский краевой суд.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 28 октября в селе Успенском во время представления с дикими животными в передвижном цирке львица через ограждение набросилась на четырехлетнего ребенка, который сидел в первом ряду. Возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ об оказании услуги, не отвечающей требованием безопасности жизни и здоровья потребителей. Очевидцы выложили видео с места происшествия.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил минздраву региона оказать пострадавшей необходимую медицинскую помощь. Девочку оперативно доставили в Успенскую ЦРБ. Ребенка сразу прооперировали. Девочка, пострадавшая в цирке в селе Успенском, впала в кому.

Прокуратура проверит условия содержания напавшей на ребенка цирковой львицы.

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