Крушение учебного самолета произошло 18 октября в районе Должанской косы в Азовском море.

По словам прокурора Южного военного округа Сергея Коломийца, в ходе следствия по факту крушения самолета Л-39 прорабатываются все возможные версии о причинах катастрофы.

«Одной из главных причин катастрофы может быть ошибка при пилотировании самолета. Сейчас в рамках расследования назначена и проводится авиационно-техническая экспертиза», — цитирует прокурора «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», учебный самолет Минобороны РФ Л-39 упал 18 октября около 17:00 в море в районе станицы Должанской в Ейском районе.

Самолет выполнял полет без боекомплекта. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность. Летчики успели катапультироваться. На их поиски вышли катера МЧС. На месте падения учебного самолета нашли парашют одного из летчиков.

Во время поисковых работ 20 октября в Азовском море обнаружили фрагменты тел обоих погибших летчиков учебного самолета.

В результате крушения самолета погибли два пилота — выпускники Краснодарского авиационного училища 2018 года 22-летний Андрей Середин родом из Липецка и 23-летний летчик-инструктор Владислав Нелевда, родившийся в Ахтубинске Астраханской области.

По факту падения учебного самолета Л-39 Минобороны РФ в Ейском районе военное следственное управление СК России Южного военного округа возбудило уголовное дело о нарушении правил полетов.

В ноябре на Кубани простились с погибшими при крушении летчиками. Прощание прошло 16 ноября в Ейске, где служили офицеры и живут их семьи.

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