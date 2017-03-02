Прокуратура запретила властям Брюховецкого района купить два внедорожника

В Брюховецком районе прокуратура в марте предотвратила неправомерное расходование более 3,5 млн рублей бюджетных средств на приобретение внедорожников.

Во время проверки соблюдения бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе были выявлены нарушения принципа эффективности использования бюджетных средств, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Установлено, что МКУ «Администрация-Сервис» разместило документацию электронного аукциона на поставку двух автомобилей Nissan X-trail с ценой контракта 3,5 млн рублей.

Описание объекта закупки в нарушение требований законодательства было составлено под конкретный товар без указания на возможность предоставления его эквивалента. Это могло привести к ограничению конкуренции. В результате закупка была отменена.

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