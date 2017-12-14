Прокуратура запретила жителю Усть-Лабинска летать на самолете «Колибри»

Решение о запрете эксплуатации воздушного судна вынес в декабре Усть-Лабинский районный суд.

Белореченская транспортная прокуратура во время проверки установила, что в сентябре мужчина осуществлял полеты на самолете «Колибри» над сельскохозяйственными полями в Майкопском районе Адыгеи и выполнял авиационно-химические работы. У владельца судна отсутствовали свидетельство о государственной регистрации, сертификат эксплуатанта, удостоверение о годности к полетам и свидетельство пилота. Кроме того, пилот не сообщил наземным службам о своем полете.

Транспортный прокурор направил в суд иск о запрете эксплуатировать воздушное судно, в том числе для выполнения авиационно-химических работ, до получения на него разрешительной документации. Суд требование удовлетворил, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

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