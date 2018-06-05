Прокуратуру попросили заняться деятельностью «Крайинвестбанка» по долгостроям на Кубани

Первый вице-губернатор Андрей Алексеенко провел совещание по проблемным долгостроям Краснодарского края.

На рассмотрение межведомственной комиссии по защите прав обманутых участников долевого строительства было вынесено несколько долгостроев. В первую очередь, речь шла о трех проектах «Крайинвестбанка» — ООО «Стройинвест» в Геленджике, ООО «Южная Фондовая компания» в поселке Агой Туапсинского района и ООО «Анапский проект» в Анапе. Представители банка на заседание не явились, хотя были уведомлены.

«Я прошу прокуратуру вплотную заняться деятельностью «Крайинвестбанка» по этим долгостроям. Представители банка, наверное, не понимают всей степени ответственности, поэтому считают возможным игнорировать заседания. Тогда пусть ими займутся контрольно-надзорные органы», — обратился Андрей Алексеенко к представителю краевой прокуратуры.

Обсудили ситуации, которые сложились на некоторых долгостроях в Горячем Ключе, Сочи, Новороссийске и Краснодаре. Так, рассмотрели объект ООО «Таурас-96» в Краснодаре. Заместитель главы города Владислав Ставицкий пояснил, что до конца июня три литера жилого комплекса введут в эксплуатацию.

По словам Андрея Алексеенко, необходима постоянная работа в информационном поле. Муниципалитетам рекомендовано на регулярной основе проводить приемы пострадавших граждан, вести разъяснительную работу, предлагать механизмы и решения для выхода из сложившейся ситуации, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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