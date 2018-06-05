Прокурор Краснодарского края провел личный прием в станице Каневской

Главный прокурор региона Сергей Табельский вместе с уполномоченным по защите прав предпринимателей Игорем Якимчиком 5 июня встретился с бизнесменами, владельцами личных подсобных хозяйств, жителями нескольких районов края.

Предприниматель Сергей Соннов попросил прокурора разобраться с проблемой тарификации. Водоканал в Ейском районе, по его мнению, составляет лишние квитанции на оплату своих услуг.

Всего Сергей Табельский рассмотрел 12 вопросов. Все они находятся под прокурорским контролем, по каждому пройдут проверки.

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