Прокурор Краснодарского края Табельский: главное — добиться сноса опасных домов

При поддержке прокуратуры силовики помогли более 40 тыс. кубанцев выйти из списков обманутых дольщиков и получить ключи от квартир.

Итоги работы в сфере строительства, ЖКХ и землепользования 18 декабря подвел прокурор края Сергей Табельский. Строительный рынок в уходящем году был у правоохранителей на особом контроле. Совместными усилиями удалось ввести в эксплуатацию более 180 жилых домов. Прокурор края отметил, что самая непростая ситуация сложилась в приморских городах. Например, в Сочи есть жилой комплекс, который в буквальном смысле может быть смыт в море.

«Уже две недели пытаемся поставить вопрос о сносе на Белорусской, 4. Там есть три дома с определенными литерами, которые стоят прямо на берегу моря, наверное, в 20 м от него. И во время шторма, это видно по видеокадрам, вода бьется о первый этаж. Ну, как это было построено, мы понимаем. Решение суда есть о сносе. Самое главное сегодня — добиться самого сноса», — отметил Сергей Табельский.

В следующем году краевая прокуратура обратит особое внимание на аттракционы и передвижные зоопарки на всей территории Кубани. Их владельцев ждет серия проверок. Причина — недавний инцидент в Успенском районе, когда львица во время выступления в цирке нанесла травмы ребенку. Девочка перенесла операцию, но реабилитация займет еще немало времени. Руководитель цирка помещен под стражу.

После ответов на вопросы журналистов Сергей Табельский поблагодарил представителей СМИ за сотрудничество.

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